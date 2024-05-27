  • BIST 10706.12
  • Altın 2419.889
  • Dolar 32.1804
  • Euro 34.9311
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAUluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, Refah'daki saldırılarını acilen durdurmalı

Son bir haftada 15 yangın…

» »
İtfaiye Teşkilatı 20-26 Mayıs tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 15 yangın ve 20 özel servis olayı meydana geldiğini bildirdi.
Son bir haftada 15 yangın…

İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 1 milyon 182 bin 100 TL oldu.

Yangınların muhtemel sebeplerinde, elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, kişi veya kişiler tarafından yakma, rüzgârın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, kaynak makinesiyle çalışma yapıldığı sırada çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrolden çıkması ve ekmek fırınından çıkan kıvılcımların tahtaları tutuşturması sonucu olarak yer aldı.

  -“Zamanında tedbir almak yangını söndürmekten daha kolaydır”

Bu arada, İtfaiye Teşkilatı “Zamanında tedbir almak, yangını söndürmekten daha kolaydır” diyerek yangınlara karşı alınması gerekli tedbirleri açıkladı.

Yangınlara karşı alınacak önlemler şu şekilde sıralandı:

“Tamamen söndüğünden emin olmadan, sigara izmaritlerini çöp bidonları içerisine, yol kenarlarına, ormanlık alan ve araziler ile yanabilecek madde ve malzemeler üzerine atmayınız.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri ayrıca, kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dallarını gördüğünüzde 188 Elektrik Arıza hattını aramanız önemle rica olunur.

Elektrik tellerine temas eden ağaç dalları budanmalı ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımı kesilmeli, alt kısmındaki kuru otlar temizlenmeli ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır.

Ev ve işyerlerimizde kullandığımız çoklu prizlerde, fazla akım tüketen cihazların (ütü, buzdolabı ve fön makinesi vb.) aynı anda kullanılmasının yangın riskini artıracağını unutmayınız.

Özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız halinde meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasını önlenecektir.

Araçlarınızın içerisinde ve evlerinizde, kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.

1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksatlı olsa bile her türlü ateş yakmak yasaktır. Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır.

Mangal veya fırın yakılacağı zaman, çevredeki kuru otların temizlenmesi ve kolay yanabilecek maddelerin (tahta, kumaş, kereste v.b.) mangal veya fırından uzakta olması gerekmektedir.

Spiral makinesi, kaynak makinesi veya oksijen kaynağı ile çalışma yapılacağında, çevrede yangına sebep olabilecek malzemeler temizlenmeli ve yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulmalıdır.

İşyeri ve konutunuzu yangın riskine karşı sigortalamanız halinde, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.

Duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen 199 İtfaiye İhbar hattı, 177 Orman Yangını İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kalecik’te Tedbirsizlik Yangına Yol Açtı: Dönümlük Alan Kül Oldu27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:28
  • Gönyeli'de Marketten Hırsızlık: 1.075 TL Değerinde Ürün Çalındı27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:23
  • Ercan Havalimanı'nda Uyuşturucu Madde Kalıntısı Bulunan Öğütücü Ele Geçirildi27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:21
  • 21 Yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi!27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:20
  • Bazı sendikalar genel grev yapıyor27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:18
  • KKTC yükseköğretimi Azerbaycan’da tanıtılıyor27 Mayıs 2024 Pazartesi 11:16
  • Bakanlar Kurulu, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın grevini erteledi!27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:36
  • Öztürkler: Soğuk hava deposu narenciye sektörü için stratejik bir yatırım27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:35
  • Maliye Bakanı Berova: 2024’ü atlattıktan sona 2025’e daha güvenli bakabileceğiz27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:27
  • Havada greve yasak geldi!27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti