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Son bir haftada 235 araç trafikten men edildi...

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KKTC’de 18- 24 Aralık tarihlerini kapsayan süre içerisinde 12’si yaralanma, 57’si hasarla sonuçlanan, 18 kişinin yaralandığı toplam 69 trafik kazası meydana geldi.
Son bir haftada 235 araç trafikten men edildi...

Toplam 235 araç trafikten men edilirken, 16 sürücü ise tutuklandı.

Polis açıklamasına göre trafik kazalarının 20’si süratli araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 11’i  kavşakta durmamak, 13’ü  yakın takip ve 10’u da diğer etkenlerden meydana geldi.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 3 milyon 998 bin 010 TL olarak verildiği açıklamaya göre, kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa 30, Gazimağusa 8, Girne  25, Güzelyurt   5, İskele 1”

-Trafik denetimleri...

Belirtilen süre zarfında ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda ise toplam 16 bin 496 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 4 bin 197 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat 1119, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 768, tehlikeli sürüş 16 , dikkatsiz sürüş  39, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 106, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 10, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 111, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 268 , emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 59 , trafik levha ve işaretlerine uymamak 131, trafik ışıklarına uymamak 27, muayenesiz araç kullanmak 39, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 49, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 14, özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak 3 , tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 2, koruyucu başlık kullanmamak  30  ve 1403 diğer trafik suçları”

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