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Son bir haftada 372 pozitif vaka

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KKTC’de son bir haftada yapılan 4 bin 676 test sonucunda 372 yeni Covid-19 vakası saptandı.
Son bir haftada 372 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı’nın 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan döneme ilişkin açıklamasına göre, haftalık test sayısı 4 bin 676. Bu testler sonucunda 372 pozitif vakaya rastlandı.

Geride kalan 7 günlük sürede Covid-19 kaynaklı can kaybı olmadı.

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