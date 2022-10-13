Son bir haftada 372 pozitif vaka

Sağlık Bakanlığı’nın 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan döneme ilişkin açıklamasına göre, haftalık test sayısı 4 bin 676. Bu testler sonucunda 372 pozitif vakaya rastlandı.
Geride kalan 7 günlük sürede Covid-19 kaynaklı can kaybı olmadı.
Sağlık Bakanlığı’nın 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan döneme ilişkin açıklamasına göre, haftalık test sayısı 4 bin 676. Bu testler sonucunda 372 pozitif vakaya rastlandı.
Geride kalan 7 günlük sürede Covid-19 kaynaklı can kaybı olmadı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.