Son bir haftada 4 güncelleme: Benzinde zam trendi devam ediyor

Son bir hafta içerisinde benzinde zam tabloları incelendiğinde 3 Eylül’den 8 Eylül’e yani 4 günde Kurşunsuz 95 ve 98’de 2 TL’lik bir artış dikkat çekmişti.

Bakanın açıkladığı son güncelleme ile de 95 ve 98 oktanda 0,88’lik; Euro Diesel’de ise 0,5’lik bir indirim yapıldı. Akaryakıtta arış trendi devam ediyor…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek akaryakıt fiyatlarını açıkladı.

Amcaoğlu, buna göre bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 19.54 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 19.85 TL, Euro Diesel’in 23.94 TL ve gazyağının 24.32 TL olduğunu kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek akaryakıt fiyatlarını açıkladı.

Amcaoğlu, buna göre bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 19.54 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 19.85 TL, Euro Diesel’in 23.94 TL ve gazyağının 24.32 TL olduğunu kaydetti.

Diesel izledi…

Euro Diesel’deki artış son 5 ayda 95 ve 98’den farklı olarak tam 5 TL’ye yakın zam gördü.

Kurşunsuz 95, son 5 ayda 2,28 TL, Kurşunsuz 98 ise 2,35 TL’lik artış gördü.

Önceki aylara kıyasla 3 Eylül’de ise dikkat çekici bir indirim genel olarak tüm kategorilere yansırken; son bir hafta içerisinde ise tablolar incelendiğinde 3 Eylül’den 8 Eylül’e yani 4 günde Kurşunsuz 95 ve 98’de tam 2 TL’lik bir artış dikkat çekmişti.

Bakanın açıkladığı son güncelleme ile de 95 ve 98 oktanda 0,88’lik bir indirim; Euro Diesel’de ise 0,5’lik bir indirim yapıldı.

Amcaoğlu, buna göre bir litre 95 oktan kurşunsuz benzinin pompa satış fiyatının 19.54 TL, 98 oktan kurşunsuz benzin fiyatının 19.85 TL, Euro Diesel’in 23.94 TL ve gazyağının 24.32 TL olduğunu kaydetti.

Böylece son bir haftada yapılan 4 güncelleme sonucunda fiyatlar, son 5 aydaki çıkış trendini korudu.

NİSAN-EYLÜL AYI TAM ÇİZELGE:

08-09-2022

Kurşunsuz 98 20.73 TL

Kurşunsuz 95 20.42 TL

Euro Diesel 24.44 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 25.43 TL

07-09-2022

Kurşunsuz 98 20.73 TL

Kurşunsuz 95 20.42 TL

Euro Diesel 25.70 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 25.43 TL

03-09-2022

Kurşunsuz 98 18.73 TL

Kurşunsuz 95 18.42 TL

Euro Diesel 24.70 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 25.43 TL

23-08-2022

Kurşunsuz 98 21.06 TL

Kurşunsuz 95 20.75 TL

Euro Diesel 25.70 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 25.43 TL

13-08-2022

Kurşunsuz 98 21.06 TL

Kurşunsuz 95 20.75 TL

Euro Diesel 23.99 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 23.70 TL

10-08-2022

Kurşunsuz 98 19.95 TL

Kurşunsuz 95 19.64 TL

Euro Diesel 22.26 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 22.33 TL

06-08-2022

Kurşunsuz 98 19.95 TL

Kurşunsuz 95 19.64 TL

Euro Diesel 23.47 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 23.84 TL

03-08-2022

Kurşunsuz 98 21.47 TL

Kurşunsuz 95 21.16 TL

Euro Diesel 23.47 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 23.84 TL

23-07-2022

Kurşunsuz 98 21.59 TL

Kurşunsuz 95 21.29 TL

Euro Diesel 23.86 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 23.23 TL

16-07-2022

Kurşunsuz 98 22.82 TL

Kurşunsuz 95 22.52 TL

Euro Diesel 24.86 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 23.23 TL

08-07-2022

Kurşunsuz 98 24.10 TL

Kurşunsuz 95 23.81 TL

Euro Diesel 24.86 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 23.23 TL

02-07-2022

Kurşunsuz 98 25.14 TL

Kurşunsuz 95 24.86 TL

Euro Diesel 25.73 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 24.45 TL

09-06-2022

Kurşunsuz 98 26.28 TL

Kurşunsuz 95 26.00 TL

Euro Diesel 27.00 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 25.50 TL

27-05-2022

Kurşunsuz 98 23.81 TL

Kurşunsuz 95 23.54 TL

Euro Diesel 22.19 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı21.58 TL

15-04-2022

Kurşunsuz 98 18.38 TL

Kurşunsuz 95 18.14 TL

Euro Diesel 19.78 TL

Motorin 0.00 TL

Gaz Yağı 18.44 TL