Son Bir Haftada 66 Trafik Kazası

Geçen hafta (02 - 08 Mart 2020 tarihleri arasında) KKTC’de toplam 66 trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu kazalardan 10’u yaralanmayla ve 56’sı hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 12 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri ise, süratli araç kullanmak (16), kavşakta durmamak (15), dikkatsiz sürüş yapmak, (15), yakın takip (13) ve diğer etkenler (7) olarak belirlendi. .

Kazalarda toplam 613,550.00 TL hasar meydana geldi.