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Son bir haftada 85 trafik kazası meydana geldi, 22 kişi yaralandı

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Son bir haftada 85 trafik kazası meydana geldi, 22 kişi yaralandı, 2 milyon 289 bin TL de maddi zarar meydana geldi.
Son bir haftada 85 trafik kazası meydana geldi, 22 kişi yaralandı

KKTC’de geçen hafta toplam 85 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 22 kişi yaralandı.

Süratli araç kullanmak kaza sebepleri arasında ilk sırada yer alırken, sürücüler en fazla trafik levha ve işaretlerine uymamaktan rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan-23 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen kazaların 18’i yaralanmayla, 67’si hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 22 kişi yaralandı.

Kazaların 27’si süratli araç kullanmak, 18’i dikkatsiz sürüş yapmak, 15’i kavşakta durmamak, 12’si yakın takip, 13’ü ise diğer etkenlerden oluştu.

Toplam hasar miktarının 2 milyon 289 bin TL olduğu kazaların, 27’si Girne, 24’ü Gazimağusa, 22’si Lefkoşa, 6’sı Güzelyurt ve 6’sı İskele’de meydana geldi.

731 ARAÇ SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ… TRAFİK LEVHA VE İŞARETLERİNE UYMAMAK SUÇLAR ARASINDA İLK SIRADA

Aynı dönem içerisinde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu toplam 8938 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 731 araç sürücüsü rapor edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin en fazla trafik levha ve işaretlerine uymamaktan rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Trafik levha ve işaretlerine uymamak (210), sürat (191), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (120), emniyet kemersiz araç kullanmak (67), dikkatsiz sürüş (28), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (27), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (15), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (9), muayenesiz araç kullanmak (8), tehlikeli sürüş (7), "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (2), trafik ışıklarına uymamak (2), "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (2), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (2), diğer trafik suçları (38).”

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