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Son bir haftada 937 trafik suçu işlendi

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Son bir haftada 937 trafik suçu işlendi
Son bir haftada 937 trafik suçu işlendi

Ülke genelinde 21 – 27 Ağustos tarihleri arasında,polis tarafından yapılan trafik denetimlerinde 937 trafik suçuna ilişkin işlem yapıldı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre,, cezai işlemler; "235 kez sürat, 8 kez tehlikeli, 40 kez dikkatsiz, 116 kez seyrüsefer ruhsatsız, 5 kez ehliyetsiz, 50 kez alkollü, 103 kez emniyet kemersiz, 26 kez muayenesiz, 30 kez sigortasız araç kullanma" suçlarından olayı uygulandı.

Sürücülere ayrıca, seyir halinde cep telefonuyla konuşmaktan 93, trafik ışıklarına uymamaktan 3, yolcu taşıma “T” işletme izinsiz araç kullanmaktan 6, özel eşya “B” işletme izinsiz araç kullanmaktan 7, tonajından fazla ve tehlikeli yük taşımaktan 2, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan 12, diğer trafik suçlarından da 120 kez ceza kesildi.

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