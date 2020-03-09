  • BIST 106.157
  • Altın 327,546
  • Dolar 6,1042
  • Euro 6,9487
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Son Bir Haftada Trafikte Yaklaşık 9 Bin Araç Sürücüsü Kontrol Edildi

» »
Son Bir Haftada Trafikte Yaklaşık 9 Bin Araç Sürücüsü Kontrol Edildi
Son Bir Haftada Trafikte Yaklaşık 9 Bin Araç Sürücüsü Kontrol Edildi

Geçen Hafta, (02 - 08 Mart 2020 tarihleri arasında), polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 8875 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, kontrol edilen araç sürücülerinin 1351’i ile ilgili ileri işlem yapıldı.

425 HIZ LİMİTİNİ AŞMA CEZASI

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 425’i süratli araç kullanmak, 7’si tehlikeli sürüş yapmak, 30’u dikkatsiz sürüş yapmak, 112’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 25’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 17’si alkollü araç kullanmak, 211’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 150’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak, 26’sı muayenesiz araç kullanmak, 41’i sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 18’i "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 22’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 263’ü diğer trafik suçlarından rapor edildi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lokmacı/Ledra'da BM askerleri ile KKTC Polis Güçleri arasında arbede09 Mart 2020 Pazartesi 12:03
  • Uluçay, Uluslararası Gazimağusa Sanat Festivali’ne katılan sanatçıları kabul etti09 Mart 2020 Pazartesi 11:50
  • MEMUR-SEN’den BAF Direnişi Mesajı09 Mart 2020 Pazartesi 11:24
  • 9 Bıçak darbesi ile cinayet işledi, Mahkemede pişmanınm dedi!09 Mart 2020 Pazartesi 11:19
  • Kamusal Alanda Sanat Çalıştayı09 Mart 2020 Pazartesi 11:10
  • Devlet Piyangosu Büyük İkramiyesi 44068 Numaralı Bilete İsabet Etti09 Mart 2020 Pazartesi 11:08
  • KAMUSEN: “Cinsiyete Dayalı Şiddet Ve Tacizden Arınmış Bir Çalışma Ortamında Çalışmak Herkesin Hakkı”09 Mart 2020 Pazartesi 10:59
  • KTÜKD “Kadın Hakları Ve Yasalar” Konulu Panel Düzenliyor09 Mart 2020 Pazartesi 10:51
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün toplanacak09 Mart 2020 Pazartesi 10:43
  • Elif Lort cinayetinin zanlısına 3 gün tutukluluk09 Mart 2020 Pazartesi 10:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti