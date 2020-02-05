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Son bir yılda 3 Pegasus uçağı pistten çıktı

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Pegasus'un Trabzon'daki kazasına dair soruşturmaya dair bir açıklama yapılmadı
Son bir yılda 3 Pegasus uçağı pistten çıktı

İzmir’den İstanbul’a gelen Pegasus Havayolları’na ait Boeing-737 model bir yolcu uçağı akşam saatlerinde sağanak yağışın etkili olduğu Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıktı. Uçaktaki 177 yolcu ve 6 mürettebatın tahliye edildiği ve kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Denize metreler kala durdu

Bu kazayla birlikte, son bir yıl içinde pistten çıkan Pegasus uçaklarının sayısı üç oldu. Geçen yıl 14 Ocak’ta İstanbul-Trabzon seferini yapan 168 yolculu Pegasus uçağı da pistten çıkmıştı.

Uçağın denize metreler kala durduğu kazada yaralanan olmazken, Sabah gazetesi kazaya pilotaj hatasının sebep olduğunu iddia etmişti. Soruşturmaya dair resmi sonuçlar ise aradan geçen bir yılda henüz açıklanmadı.

İnişte çamura saplandı

2020’nin ilk günlerinde, 3 Ocak’ta meydana gelen diğer kazada ise Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen bir başka Pegasus uçağı iniş sırasında pistten çıkarak çamura saplanmıştı. Her iki kazada da herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Pegasus Havayolları’na ait bir diğer uçak ise bugün (5 Şubat) pist kazası yaşadı. İzmir-İstanbul seferini yapan uçak, iniş sonrasında pist dışına çıktı ve üç parçaya bölündü. İkisi çocuk 171 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçakta herhangi bir can kaybı yaşanmadı ve 21 yaralı tedavi için çevre hastanelere sevk edildi.

Pegasus Havayolları kazaya dair henüz bir açıklama yapmadı.

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