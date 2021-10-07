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‘Son Bond kadını’ Rami Malek’ mi?

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‘Son Bond kadını’ Rami Malek’ mi?
‘Son Bond kadını’ Rami Malek’ mi?

Beyazperdede son kez James Bond olarak izleyici karşısına çıkan Daniel Craig, “Sette beni öptü” diyen rol arkadaşı Rami Malek’e yanıt verdi: “Çok arkadaş canlısı bir adamım.”

Salgın nedeniyle vizyon tarihi defalarca ertelenen ‘James Bond‘ serisinin son filmi ‘No Time to Die‘ geçen hafta nihayet gösterime girdi.

Filmin ‘kötü adamı‘ Safin karakterini canlandıran Malek çekimler sonrası katıldığı bir televizyon programında aklına gelen iyi bir fikir nedeniyle Craig’in sette kendisini öptüğünü şu sözlerle anlatmıştı: “Beni tuttu, kaldırdı; sonrasında kimin başlattığından emin değilim ama aramızda bir öpüşme gerçekleşti. Aslında Daniel’in başlattığını söyleyebilirim. Çok şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim.”

Malek öpüşme sonrasında Craig’e “Şimdi ben Bond kadını mı oldum?” diye sorduğunu anlatmıştı.

İkili Entertainment Weekly’ye konuştu.

Malek’i öptüğünü kabul eden Craig şöyle devam etti: “Bir sürü insanı öperim, arkadaş canlısı bir adamım. Ama öptüğüm insanlar arasında bir sıralama yapmam. En iyi öpüşenler diye sıralama yapmak korkunç olurdu. Kaç tane insanı kırabilirim? Korkunç, böyle bir liste yapsam binlerce insan kırılabilir.”

Öpüşme hikayesinin çok ilgi çektiğini ve sonradan dallanıp budaklandığını anlatan Craig “Hatta sosyal medyada konuşuldu mu bilmiyorum ama her sahne bitiminde Malek’i öptüğümü söyledim” dedi.

Malek rol arkadaşının bu açıklamasına “Ben de her sahneyi hızlı hızlı btirmeye çalışırdım, sırf sonunda öpücüğümü almak için” diyerek şakayla yanıt verdi.

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