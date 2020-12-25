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Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'a en yakın oy alan isim!

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Konsensus Araştırma'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı aralık ayı anketini paylaştı.
Son Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan'a en yakın oy alan isim!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Konsensus Araştırma'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yaptığı aralık ayı anketini paylaştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin paylaştığı Konsensus Araştırma'nın yaptığı aralık ayı anket sonuçlarına göre, İBB Başkanı İmamoğlu, Erdoğan karşısında yüzde 46 değerinde oy alıyor. 

Selvi'nin anket sonuçlarına yer verdiği yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

2023 seçimlerine uzun bir süre var ama Erdoğan’ın karşısına kimin çıkacağı konusu önemini koruyor. Konsensus Araştırma, aralık ayı anketinde sadece iki isim önermek suretiyle bu soruya yanıt aramış.

İMAMOĞLU MU ERDOĞAN MI?

Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan yarıştığı takdirde, Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 53.7 çıkarken, İmamoğlu yüzde 46’ya ulaşıyor.

YAVAŞ MI ERDOĞAN MI?

Mansur Yavaş ile Erdoğan’ın adaylığı söz konusu olduğunda ise Erdoğan’a yüzde 55.2 oranında oy çıkarken, Yavaş yüzde 44.8 alıyor.

GÜL MÜ ERDOĞAN MI?

Yine Abdullah Gül’ü sormuşlar. Kılıçdaroğlu bana yine kızacak. “Selvi’ye bunu kim yazdırmış” diyecek. Cevabını veriyorum. Bana bunu Konsensus yazdırdı. Çünkü Erdoğan ve Gül yarıştığı zaman ne olur diye sormuşlar. Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 76.3’e yükselirken, Gül 23.7’de kalmış.

AKŞENER Mİ ERDOĞAN MI?

Ha, bir de tek kadın aday olarak Meral Akşener-Erdoğan sorusu var. Erdoğan yüzde 63.8 alırken Akşener yüzde 37.2’ye çıkıyor.

Enteresan bir şey, Meral Akşener ya da Abdullah Gül gibi muhafazakâr bir isimle yarıştığı takdirde Erdoğan’ın oyları yüzde 70’lere kadar tırmanıyor. Belli ki muhalif seçmen Erdoğan’ın karşısına CHP’den bir ismin çıkmasını istiyor. Konsensus’un araştırma yaptığı tarihte Kılıçdaroğlu’nun adaylığı gündemde değildi, o nedenle sorulmamış ama bence ciddiye almak gerekiyor.

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