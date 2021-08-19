SON DAKİK HABERİ: 2 EL-SEN üyesi tutuklandı!

2 EL-SEN üyesi tutuklandı!
KIB-TEK çalışanı 2 El-SEN üyesinin tutuklandığı ve Güzelyurt'ta ifadeleri alındığı öğrenildi.
El-SEN üyelerinin borcu olan kurumların elektriklerini kestikleri nedeni ile haklarında hukuki işlem yapıldığı öne sürüldü.
2 EL-SEN üyesi tutuklandı!
KIB-TEK çalışanı 2 El-SEN üyesinin tutuklandığı ve Güzelyurt'ta ifadeleri alındığı öğrenildi.
El-SEN üyelerinin borcu olan kurumların elektriklerini kestikleri nedeni ile haklarında hukuki işlem yapıldığı öne sürüldü.
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