  • BIST 1.360,750
  • Altın 496,24
  • Dolar 8,5600
  • Euro 10,0650
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAİsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)

Son Dakika! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

» »
Son Dakika! 1 Kişi Hayatını Kaybetti.
Son Dakika! 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.486 olup, 141’i yerel 163 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 135 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 141 kişi ise yerel vakadır.

44 kişi Lefkoşa, 61 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 10 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Alayköy-3/ Yılmazköy-6/ Göçmenköy-3/ Taşkınköy-1/ K.kaymaklı-4/ Gönyeli-11/ Kızılbaş-2/ Cihangir-2/ Değirmenlik-3/ Yenikent-3/ Surlariçi-1/ Marmara-1/ Haspolat-2

Girne

Girne Merkez-31 / Çamlıbel-1/ Dikmen-5/ Çatalköy-3/ Yukarı Girne-2/ Zeytinlik-2/ Lapta-3/ Ozanköy-1/ Alsancak-5/ Karakum-2/ Kaşgar-1/ Ozanköy-1/ Karaman-1/ Sadrazam Köyü-1/ Karaoğlanoğlu-2

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-5 / Yeniboğaziçi-3/ Baykal-2/ Vadili-2/ Maraş-1/ Dumlupınar-1/ Karakol-1 / Geçitkale-1/ Mormenekşe-1/ Sakarya-1/ Gülseren-1/ Pile-4

İskele

İskele Merkez-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2 / Akçay-3 / Kalkanlı-1/ Şahinler-2 / Yukarı Bostancı-1 Serhatköy-1

Lefke

Lefke Merkez-2

28 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.486

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 163

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21

Yerel Vaka Sayısı: 141

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 135

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.893.213

Toplam Vaka Sayısı: 11.206

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9486

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1680

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1222

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 375

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5075

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 261

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 196

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1859

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 30.263

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bağımsızlık İttifakı: “Borrell’in Tehdit İçeren Açıklamalarını Şiddetle Protesto Ediyoruz”28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:29
  • Kıbrıs Barış Sürecinde Dini Yol Ofisi’nden Atalay’a Teşekkür28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:26
  • Kültürel Miras Teknik Komitesi Agios Synesios Kilisesi’nde Koruma Çalışmaları İçin Sözleşme İmzaladı28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:24
  • Covid Desteği Kapsamında Yerel Sektöre Yapılan İstihdam Destek Fonu Ödemeleri Tamamlandı28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:21
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Finlandiya Temsilciliğine Atanan Sonat Altuğ’u Kabul Etti28 Temmuz 2021 Çarşamba 18:19
  • Özersay: Arıklı yapamıyorsa görevi iade etsin, Elektriğe zam geliyor!28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:54
  • Saner:Kıbrıs’ta 2 Halk, 2 Devlet , 2 demokrasi vardır28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:31
  • Limasollu bir kişi Bitcoin alırken 49 bin Euro dolandırıldı28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:13
  • Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar çıkacak28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:02
  • 15 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti, 4 iş yeri ise kapama saatine riayet etmedi28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti