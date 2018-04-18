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Son Dakika: 10 binlerce Türk gözaltına alındı

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ABD’li bir üst düzey yetkili, 10 binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Son Dakika: 10 binlerce Türk gözaltına alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya ve Pasifik İlişkileri Birimi'nin önde gelen isimlerinden Laura Stone, Çin’in başkenti Pekin’de Uygur Türklerine uygulanan sistematik devlet zulmünü anlattı.

"GÖZALTILAR İNSAN HAKLARINA AYKIRI"

Stone, Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde 10 binlerce kişinin gözaltına alındığını duyurdu. ‘Siyasi eğitim’ kisvesi altında yapılan toplu gözaltıların, insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Stone, Çin’in Sincan’da Uygurlar ve diğer Müslümanlara uyguladığı zulümden rahatsız olduklarını söyledi. Çin yönetimiyle diyalog kurarak, insan hakları ihlallerini azaltmaya çalışacaklarını belirtti.

SON YILLARDA BASKILAR ARTTI

Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde din, kültür ve seyahat özgürlüğüne yönelik baskılar son yıllarda daha da fazla arttı.

ABD yönetiminin finansmanını sağladığı Özgür Asya Radyosu Ocak ayında yaptığı açıklamada, yalnızca Doğu Türkistan  Özerk Bölgesi'nin Kaşgar kentinde 120 bin kişinin ‘yeniden eğitim’ kamplarında olduğunu duyurmuştu. ABD’li senatör Marco Rubio, ABD Kongresi’ne bu ay sunduğu mektupta, toplamda 500 bin ile 1 milyon arasında kişinin gözaltına alınmış olabileceğini belirtmişti.

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