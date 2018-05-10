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Son Dakika: 175 KKTC vatandaşlığı geri alındı

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Son Dakika: 175 KKTC vatandaşlığı geri alındı
Son Dakika: 175 KKTC vatandaşlığı geri alındı

Son Dakika: 175 KKTC vatandaşlığı iptal

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. 7 saat süren toplantı sonrası, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

 Bakanlar Kurulu 175 yurttaşlığın geri alınması ile ilgili karar üretti. 1200 istisnai vatandaşlık şu ana kadar incelendi.

Çalışmalar devam edecek. Yeni tespitler yapılması durumunda Bakanlar Kurulu karar üretecek.

İstisnai şekilde yasaya uygun verilen vatandaşlıklar konusunda inceleme başlatılmıştı.

1200 civarında istisnai vatandaşlık incelendi, 175 istisnai vatandaşlık geri alındı.

Belgelerin olmadığı, bazı önergelerin olmadığı, açıkça hukuka aykırı verilmesi örneklerinin bulunduğu tespit edildi. Vatandaşlığı geri alınan isimler, 90 gün içinde muhaceret izinli sayılacak. Gerekli başvuruları yaparlarsa burada yaşayan veya çalışanlar çalışma izni alabilecek. 

İstisnai yurttaşlık verilen isimlerin bazıları Kıbrıs’ta yaşamıyorlar…

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