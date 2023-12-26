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Son Dakika!!!

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Son Dakika!!!
Son Dakika!!!

Ayça ALAV Cinayetinin zanlılarının GKRY Bölgesinde yakalandığına yönelik bazı sitelere haberler mevcuttur 

Zanlıların yakalandığına dair resmi bir bilgi tarafımıza henüz ulaşmış değildir Gelişme olması halinde sizlere paylaşaçağız

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