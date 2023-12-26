Son Dakika!!!

Ayça ALAV Cinayetinin zanlılarının GKRY Bölgesinde yakalandığına yönelik bazı sitelere haberler mevcuttur
Zanlıların yakalandığına dair resmi bir bilgi tarafımıza henüz ulaşmış değildir Gelişme olması halinde sizlere paylaşaçağız
Ayça ALAV Cinayetinin zanlılarının GKRY Bölgesinde yakalandığına yönelik bazı sitelere haberler mevcuttur
Zanlıların yakalandığına dair resmi bir bilgi tarafımıza henüz ulaşmış değildir Gelişme olması halinde sizlere paylaşaçağız
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