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Son dakika… ABD lideri Trump’tan çok büyük saygısızlık!

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Son dakika… ABD lideri Trump’tan çok büyük saygısızlık!
Tartışmalı kararları ve skandallarıyla dünyanın gündeminden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin önünde çok konuşulacak bir tavır daha sergiledi.

Başkan Trump, Oval Ofis’te İrlanda’nın yeni seçilen Başbakanı Taoiseach Leao Varadkar ile telefon görüşmesi gerçekleştirirken, “Odada birçok İrlandalı basın mensubu var. Şu anda odadan çıkıyorlar” diyerek, RTE muhabiri Caitriona Perry’yi yanına çağırdı.

“Nerelisin sen, gel buraya” diye seslenerek, bir yandan da eliyle Perry’yi yanına çağıran Trump, telefonun karşısındaki Varadkar’a “Yüzünde hoş bir tebessüm var. Bahse girerim ki sana iyi davranıyordur” dedi.

Trump, İrlanda’nın ilk eşcinsel başbakanı olarak göreve gelen Varadkar’ı tebrik için telefon açarken, imza attığı bu skandal, görüşmeyi takip eden gazeteciler tarafından anbean görüntülendi.

Perry ise Trump’ın oturduğu masasının yanında tuhaf bir şekilde durarak, gülümsemeye devam etti.

 

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