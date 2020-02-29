Son Dakika: ABD ve Taliban 18 yıllık savaşı sona erdirmek için anlaşma imzaladı (VİDEO)

ABD ve NATO müttefikleri, militanlar anlaşmayı onaylarsa 14 ay içinde tüm birliklerini ülkeden çekmeyi kabul ettiler.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Taliban liderleri Katar'daki Doha'daki imza törenine katıldı.
Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki görüşmeler takip edilecek.
Doha'da imzalanan anlaşma uyarınca, militanlar El Kaide'nin veya diğer aşırılık yanlısı grupların kontrol ettikleri alanlarda faaliyet göstermesine izin vermemeyi de kabul ettiler.
ABD, Eylül 2001'de Afganistan merkezli El Kaide grubunun saldırılarından haftalar sonra Afganistan'ı işgal etti.
Çatışma sırasında 2.400'den fazla ABD askeri öldürüldü. Ülkede yaklaşık 12.000 kişi hala konuşlu. Başkan Trump çatışmaya son vereceğine söz verdi.
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