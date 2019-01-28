Son Dakika...ABD ve Taliban anlaştı: ABD ülkeyi terkediyor

Katar Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD ve Taliban arasındaki barış görüşmelerinin 25 Şubat olarak belirlenmesinde geçici anlaşmaya varıldığını duyurdu. Katarlı yetkili, “Taraflar, 25 Şubat’ta yeniden bir araya gelinmesi hususunda geçici olarak anlaşmaya vardı” dedi.



Altı günlük görüşmelerin ardında varılan taslak anlaşmada, anlaşmanın imzalanmasının ardından 18 ay içerisinde ABD askerlerinin Afganistan'dan ayrılması maddesi yer aldı.

Reuters'ın üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD'nin Afganistan'da kalıcı askeri varlığı istemediği bilgisine yer verildi. İsminin açıklanmasını istemeyen ABD'li yetkili, Katar'da Taliban'la yapılan görüşmelerde Afganistan'daki yabancı kuvvetlerin çekilmesi hususunda önemli gelişmeler kaydettiklerini belirtti.

ABD Barış Elçisi Khalilzad, New York Times'a görüşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Khalilzad, ABD'nin Afganistan'da savaşı sona erdirmek için Taliban'la taslak anlaşma hazırladığını söyledi.



ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ise Cumartesi günü yaptığı açıklamada Katar'ın başkenti Doha'da 6 gün geçirdiğini dile getirerek, müzakereler için Afganistan'a geçeceğini açıklamıştı.