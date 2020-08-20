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Son dakika… ABD ‘yüzen askeri üssü’nü Doğu Akdeniz’e gönderdi

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NATO üyeleri Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de süregelen gerginlikte gözlemci rolü üstlenen ABD savaş gemisi USS Hershel Woody Williams, Yunanistan’ın Girit Adası’na vardı.
Son dakika… ABD ‘yüzen askeri üssü’nü Doğu Akdeniz’e gönderdi

Gemi, son günlerde Avrupa Birliği ve Rusya'nın bölgede tansiyonun yükselmesinin ardından gönderdiği diğer savaş gemilerine katıldı.

Askeri uzmanlara göre, USS Hershel Woody Williams adeta yüzen bir askeri üs niteliğinde. ABD donanmasının yeni sınıf dev gemilerinden ikincisi olan USS Hershel Woody Williams, askeri operasyonlarda hızlı ulaşım ve destek merkezleri olarak kullanılıyor.

 

NE KADAR KALACAĞI BİLİNMİYOR
230 metre uzunluğundaki gemi, Girit'e demirlemeden önce İtalya'nın Napoli kentinde rutin lojistik molasını vermişti. Amerikalı yetkililer geminin Girit'in batı ucundaki Suda Körfezi'ndeki ABD üssünde ne kadar süreyle kalacağı ya da ne tür bir rol üstleneceğini henüz ayrıntılı bir şekilde açıklamadı.

ABD'nin savaş gemisinin varmasından önce Fransa 13 Ağustos'ta Yunan kuvvetleriyle güneydeki Girit Adası açıklarında eğitim tatbikatı düzenlemiş ve Doğu Akdeniz'e iki fırkateyn göndermişti. Rus donanması da bir fırkateynini bölgeye konuşlandırmıştı.

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RUMLARDAN AB’YE ÖVGÜ
Öte yandan Rum Kesimi’nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, diğer AB ülkelerinden kuvvetlerin de kendilerine destek için büyük olasılıkla bölgeye gönderileceğini söyledi. Hristodulidis, diplomatik bir çözüm bulunana kadar askeri varlığın arttırılmasını, Türkiye'nin bölgede artan nüfuzunu Batı'nın engelleme kararının bir kanıtı olduğu gerekçesiyle övdü.

Rusya ve AB ülkeleri donanmalarının bölgedeki varlıklarını arttırması kimileri için gerginliği giderme potansiyeli taşısa da bazı uzmanlara göre bu durum iddialarında ısrarcı tutum sergileyen ve diyalog ortamını yakalayamayan Yunanistan ve Türkiye arasında daha büyük bir uzlaşmazlığa yol açabilecek nitelikte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını başlatma emrinin ardından bölgede hem Türk hem de Yunan askeri varlığı arttı.

Yunan yetkililer, Girit ve diğer adaların bulunduğu bölgedeki deniz yataklarının kendilerine ait olduğunu iddia ederken, Türkiye bu iddiaları reddediyor ve adaların münhasır ekonomik bölge sayılamayacağını savunuyor.

 (Amerika’nın Sesi)

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