  • BIST 1.447
  • Altın 525,920
  • Dolar 8,6025
  • Euro 10,4923
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

Son Dakika... ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama

»
Son Dakika Haberi; ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Erdoğan-Biden görüşmesinde; Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Karabağ ile Afganistan konularının ele alınacağını açıkladı.
Son Dakika... ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama

Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin düzenlediği günlük basın toplantısına konuk olarak Biden'ın 10 Haziran'da başlayacak Avrupa gezisinin detaylarını anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

 

MASADAKİ KONULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO Zirvesi kapsamında yapmayı planladığı ikili görüşme konusunda değerlendirmede bulunan Sullivan, "İki liderin, Doğu Akdeniz, Suriye, İran, Dağlık Karabağ gibi bölgesel konularda geniş ve kapsamlı bir ajandaları olacak." diye konuştu.

Türkiye'nin, Afganistan'daki müzakereler ve diplomasi konusunda oynayacağı rolün de görüşmede gündeme geleceğini kaydeden Sullivan, iki ülkenin farklılaştığı konu başlıklarının da toplantıda gündeme geleceğini belirtti.

"BIDEN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I ÇOK İYİ BİLİYOR"

Sullivan, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok iyi biliyor ve bu iki isim birbiriyle epey zaman geçirdi. Biden ve Erdoğan, ilişkilerin tüm boyutlarını gözden geçirmek için bu fırsatı değerlendirmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 91 milyar 974 milyon dolar oldu07 Haziran 2021 Pazartesi 17:45
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:Çözüme eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü temelinde ulaşılır07 Haziran 2021 Pazartesi 17:16
  • Deniz salyası Karadeniz’de07 Haziran 2021 Pazartesi 11:43
  • Türkiye'de Ortaokullarda Yüz Yüze Eğitime Başlandı07 Haziran 2021 Pazartesi 10:26
  • Transatlantik Trend araştırması: Türkiye’den çarpıcı sonuçlar çıktı07 Haziran 2021 Pazartesi 10:16
  • Türkiye’den KKTC’ye gelişlerde yeni tip kimlik kartı zorunluluğu07 Haziran 2021 Pazartesi 08:54
  • Peker, Soylu, Külünk ve Almanya bağlantısı iddiaları06 Haziran 2021 Pazar 12:25
  • İYİ Parti lideri Akşener: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ortak aday çıkarmalı06 Haziran 2021 Pazar 12:23
  • Sedat Peker: AKP'nin seçim zamanı dağıttığı kahveler benim06 Haziran 2021 Pazar 09:08
  • Sedat Peker'den 9. video | "Sülü sen Yüce Divan’a gideceksin, yargılanacaksın, hiçbir şansın yok"06 Haziran 2021 Pazar 08:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti