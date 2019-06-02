Son dakika… Ahmet Davutoğlu’ndan Konya’da yeni parti duyurusu!

AKP'den üç dönem Başbakanlık yapan Ahmet Davutoğlu yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Davutoğlu Konya'da "Hepinizi yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hâl ile hâllenmeye davet ediyorum" dedi.

Ahmet Davutoğlu, Konya’da düzenlenen iftar programında yaptığı açıklamada “Sadece kazanımlarımız olan özgürlüklerimizi değil temel değerlerimizi de yitirmemek için hepinizi yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hâl ile hâllenmeye davet ediyorum. Bu yeni hâl bir milletin ve insanlığın geleceğine hitap edebilecek olan bir duruşun eseri olacaktır. Özetle ya yeni bir hâl ya da izmihlal” ifadeleriyle yeni bir parti kurulacağını duyurdu.

BRUNSON’LI ADALET VİDEOSU

Davutoğlu’nun Ankara’da yaptığı bir konuşmadan kesitleri içeren ve adalet vurgusu yapılan video, Davutoğlu’nun Konya’daki yeni parti duyurusu ile birikte sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.