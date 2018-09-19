SON DAKİKA: Akaryakıt Zammı geldi

Korkulan oldu yine zam geldi.

Ülkemizde beklenen oldu ve bu kez Akaryakıt zammı geldi.

Bu akşam akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemeye gidildi.

Bu geceden geçerli olarak Kurşunsuz 98 Oktan benzin 6,01, Kurşunsuz 95 oktan benzin 5,81, Euro Dizel 5,76 ve gaz yağı da 5,59 TL şeklinde belirlendi.



AKARYAKIT FİYATLARI'NDA 2018 YILINDA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM

95 Oktan Benzin Temmuz ayında 4.32 TL olarak vatandaş ile buluşurken yarından itibaren bu rakam 5.81 TL olacak. 98 Oktan Benzin ise yaklaşık 2.5 ayda 4.50'den 6.01'e yükseldi. Rekor zam Gazyağı ile vatandaş ile buluştu. 4.01'den 5.59'a çıkan gazyağı bundan sonra vatandaşı daha çok yakacak

Zam furyası devam ederken işte karşılaştırmalı olarak vatandaşın cebinden çıkan paranın fotoğrafını sizlerle buluşturuyorz.

VATANDAŞ BENZİNE AKIN EDİYOR

95 Oktan Benzin Temmuz ayında 4.32 TL olarak vatandaş ile buluşurken yarından itibaren bu rakam 5.81 TL olacak.

98 Oktan Benzin ise yaklaşık 2.5 ayda 4.50'den 6.01'e yükseldi.

Rekor zam Gazyağı ile vatandaş ile buluştu. 4.01'den 5.59'a çıkan gazyağı bundan sonra vatandaşı daha çok yakacak.