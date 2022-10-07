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Son Dakika! Akaryakıta Zam Geldi

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Son Dakika! Akaryakıta Zam Geldi
Son Dakika! Akaryakıta Zam Geldi

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya’dan oluşan ve kısaca OPEC+ olarak adlandırılan petrol üreticisi ortakların, pandeminin başladığı günden bu yana ham petrol üretimine 2 milyon varille en büyük üretim sınırlamasını getirdiklerini belirtti.

Bakan Amcaoğlu, basın bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Piyasalarda agresif bir üretim kesintisi olarak kabul edilen bu sınırlama, Covid 19 salgınından bu yana en büyük üretim sınırlaması olarak karşımıza çıkarken, haftanın son işlem gününde ABD ham petrolü 88 Dolar, Brent petrol ise 94 Dolar civarında dengelendi” dedi.

“Hal böyleyken, ülkemizde de akaryakıt fiyatlarını yeniden ayarlamak, bir zorunluluk olarak karşımıza çıktı” diyen Bakan Amcaoğlu, buna göre, ülkemizde de bu akşam gece yarısından itibaren (8 Ekim 2022 saat 00.01 itibarıyla) yürürlüğe girecek akaryakıt fiyatlarının son durumunu şöyle açıkladı:

Kurşunsuz 95 oktan benzin litre başı 20.90 TL, 98 oktan 21.21 TL, Euro Diesel 24.92 TL, Gazyağı ise 23.82 TL olarak belirlendi.

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