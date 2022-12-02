Son Dakika! Akaryakıtta İndirime Gidildi

Eurodizel ve motorinde bugün de indirim yapılırken, 95 ve 98 oktan benzinin litre fiyatında bugün değişiklik olmadı.
KKTC’de bu akşam 24.00 itibarıyla yeni akaryakıt fiyatları şöyle belirlendi:
98 oktan benzin litre fiyatı: 20.81 TL
95 oktan benzin litre fiyatı: 20.50 TL
Gayzağı litre fiyatı: 21.65 TL
Eurodiesel litre fiyatı: 21.73 TL
Son bir aylık fiyat indirim miktarları ise şöyle:
98 oktan benzin litre başı indirim miktarı: 2.30 TL
95 oktan benzin litre başı indirim miktarı: 2.30 TL
Gayzağı litre başı indirim miktarı: 2.67 TL
Eurodiesel litre başı indirim miktarı: 3.73 TL
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