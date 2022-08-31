Son Dakika! Akaryakıtta İndirime Gidiliyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu akşam 00.01 itibarıyla 98 ve 95 oktan benzinin litre fiyatında 1.33 TL’lik indirim yapılacağını söyledi.

TAK muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dünyadaki Brent petrol fiyatının yakından takip edildiğini ifade ederek, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşe binaen 98 ve 95 oktan benzinde indirme gidildiğini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, Euro Dizel’de fiyat değişimi olamayacağını, Euro Dizel’deki fiyat artışının tüm ekonomiye olumsuz yansıdığını ve fiyatlarda da kolay kolay gerileme olmadığını belirterek, Euro Dizel fiyatlarında yaklaşık 2 TL’lik bir artış olmasına rağmen, 98 ve 95 oktan benzin fiyatlarındaki gerilemeyle bunu dengeleyeceklerini düşünerek, bu artışı vatandaşa yansıtmama kararı aldıklarını söyledi.

Ülkede halen 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 20.75 TL'den, 98 oktan benzinin litresi 21.06 TL'den, EuroDiesel'in litresi 25.70 TL'den ve gazyağının litresi de 25.43 TL'den satılıyor.