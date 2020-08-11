Son dakika! Akdeniz’de sıcak saatler… Yunanistan tekneye ateş açtı

'Oruç Reis' için Navtex ilan edilmesinin ardından sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Kaş'a demirleyen Türk fırkateyni Kalkan'a geçerken, Kaş'a 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yunan fırkateyni ise bekleyişini sürdürüyor.

'Oruç Reis' için Navtex ilan edilmesinin ardından sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Kaş'a demirleyen Türk fırkateyni Kalkan'a geçerken, Kaş'a 3 kilometre uzaklıkta bulunan Yunan fırkateyni ise bekleyişini sürdürüyor. Gelişmelerin ardından açıklama yapan Bakan Akar, Oruç Reis için gerekli tedbirlerin alındığını hatırlattı.

Öte yandan Rodos açıklarında bir tekneye Yunanistan tarafından ateş açıldığı 1'i ağır, 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Antalya açıklarında yaklaşık 3 hafta bekleyen sismik araştırma gemisi Oruç Reis için 23 Ağustos'a kadar Navtex ilan edildi. İlan edilen bölgenin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında daha önce Yunanistan ile Türkiye'yi karşı karşıya getiren noktada olması üzerine tansiyon yükseldi.

Oruç Reis, Akdeniz’de arama çalışması yapacağı alana doğru dün sabah hareket etti.

KORUMA VE REFAKAT

Oruç Reis'e, Ataman ve Cengiz Han gemilerinin de eşlik edeceği bildirilirken yaşanan gerilim üzerine 5 fırkateynin de katıldığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı gece yarısı yaptığı açıklamada Oruç Reis’e Türk Deniz Kuvvetlerinin refakat ve koruma sağladığını açıkladı.

Açıklamada “Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz yetki alanlarımızda uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerimizi koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri almıştır” ifadelerine yer verildi.

HAREKETLİLİK YAŞANDI

Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi açığına sabah saatlerinde demirleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı fırkateyn, öğle saatlerinde Kalkan Körfezi açıklarına geçti.

Kaş’a 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın kara parçası olan Meis Adası önündeki Yunan fırkateyninin bekleyişinin ise sürdüğü görüldü.

Yine sabah saatlerinde Kaş ilçesi üzerinde devriye uçuşu yapan ‘Atak’ tipi Türk askeri helikopterlerinin Doğu Akdeniz’de gerçek mermilerin kullanıldığı tatbikat bölgesine döndüğü öğrenildi.

AKAR’DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Karargahı başta olmak üzere Kuvvet Komutanlıkları ve bölgedeki birlik komutanlarına video telekonferans yöntemiyle bağlanarak toplantı gerçekleştirdi.

Akar, Türkiye’nin Kıbrıs dahil Mavi Vatan’daki hak-alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktedir olduğuna dikkat çekerek, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı hiçbir projenin yaşama şansı olmadığını ve bölgede hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğini ifade etti.

Akar, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından refakat ve koruma sağlandığını hatırlatarak, Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatlerini korumak için tüm gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

TEKNEYE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan Muğla’nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan’ın Rodos Adası açıklarında Yunan sahil güvenlik botundan açılan ateş sonucu özel bir teknedeki 2 Türk ile 1 Suriyeli yaralandı. Yaralılar Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris’e getirilip tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na, saat 03.40’ta içinde 2’si Türk ve 1 Suriyeli’nin bulunduğu tekneye, ilçenin 7.2 deniz mili açığındaki Yunanistan’ın Rodos Adası açıklarında ateş açıldığı ihbarı geldi.

GÖZALTINA ALINDI

Bölgeye 112 Acil Servis ekibi, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi. Olayda kolu kırılan Suriyeli ile 1’inin durumu ağır 2 Türk vatandaşı kurtarılıp Marmaris’e getirilerek tedaviye alındı. Suriye uyruklu Muhammed Abdo K. (21) ayaktaki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Açılan ateş sonucu plastik mermi ile yüzünden hafif şekilde yaralandığı öğrenilen Oğuzhan T. (46) taburcu edilirken ağır şekilde yaralanan Tarhan Y.’nin ise tedavisi sürüyor.

YEDEKLEMEDE TEKNE BATTI

İsabet eden mermiler nedeniyle su alan teknenin ise ekipler tarafından yedeklenmek istenirken battığı belirtildi. Öte yandan Türk Sahil Güvenlik botları bölgeye ulaştığında, Yunan sahil güvenlik unsurlarının olay yerinde olmadığı öğrenildi. Yaralanan 3 kişinin bölgede ne amaçla bulunduğu ise henüz netlik kazanmadı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.



NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.