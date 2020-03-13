SON DAKİKA: Akıncı, OHAL ÖNERDİM, bu kararı bu akşam alamadık

Cumhurbaşkanı Akıncı açıklama yapıyor.

İşte açıklamadan satır başları;

Anayasanın 124. Maddesi çerçevesinde bir toplantı talep ettim.

Bu toplantı çerçevesinde ihtiyaç olarak gördüğüm tüm sağlıkla ilgili aldığım mesajlar ve öneriler uzman hekim arkadaşların beni bilgilendirmeleri ve hepsinden önemlisi bu salgının dünyadaki seyrinin yarattığı seyri gereği bu toplantıyı istedim.

Paniklemeyeceğiz ama rahat da olmayacağız.

İtalya'nın düştüğü durum ortada. O kadar gelişmiş bir ülke hangi hastayı kurtaralım hangisini ölüme bırakalım noktasına geldi. Bu nedenle biz asla abu duruma düşmek istiyoruz.

Bakanlar Kurulu'na OHAL ilan edilmesi önerisi yaptım. Bunu Meclisteki partiler ile de konuştum. Partiler bu konuda uyum içerisinde. Partilere teşekkür ederi.

Bu öneri OHAL akla gelir, bu demokratik özgürlüklere dokunma algıları oluşur bu asla söz konusu olamaz.

Sadece ve sadece sağlık için bu anlamda 14 gün süre ile içimize kapanmamız gerekiyor.

Herkesin bu sürede zaruri hizmetler tedarik edilmek suretiyle evde geçirmesi gerekiyor.

Bu karı alırsak da %10 bir seyir olacak ama içimize kapanırsak sadece zaruri hizmetler olacak şekilde olsa bile 189 vakaya ulaşalabiliyor.

Almaz isek %15 artış olacak vaka sayısı bir ay içerisinde 2180 çıkacak.

Gereken tedbirleri almaz isek %20 oranına 22645 ulaşabilir vaka sayısı.

Bu noktadan sonra hiç tereddüte gerek yoktur.

Karar bu akşam alınmalı yarın Meclis toplantısı yapılsın dedim. Bu kararı bu akşam alamadık

Pazar günü Bakanlar Kurulu toplantısı yeniden olabilir.

Bu hafta sonunu herkes evde geçirsin. Kimse zorunlu kalmadıkça evden çıkmasın.

Umarım geç kalmayız.