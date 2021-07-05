SON DAKİKA! Akşamdan sabaha 22 Covid-19 vakası daha

Pandemi Hastanesi Başhekimi Dr. Erol Uçaner, katıldığı televizyon programında Damla Dabis’in sorularını yanıtladı.

Son günlerde artan vaka sayılarını yorumlayan Uçaner, “Dün aktarılan 72 vakanın ardından 19:00’dan sonra 22 vaka daha tespit edildi. Doğrulanması beklenen testler var. Şu anda hastanedeki vaka sayımız 56. Yoğun bakımda bir hastamız var ama durumu kritik değil. Vakalar artıyor. Bu da tedirgin edici boyutta artık. Son bir hafta içerisinde yeni bir dalganın içine girdik. Şu an yine ciddi bir bulaştan bahsedebiliriz. Hastaneye yatış sayıları yüksek değil. Bizi tek mutlu eden bu. Bulaş başladığı andan itibaren, bunun bir de önümüzdeki 1-2 haftası var. Gün gelir bu rakamlar artarsa, bu da bize yerel bulaşın ne kadar olduğunu gösterecek. Açık havada da bir bulaş söz konusu. 72 bizim ülkemize göre çok ciddi bir rakamdır. Yaş aralıkları çok önemlidir. Son bir haftada 320 hasta tespit etmişiz. 0-17 yaş arası 15 kişi var, 17-35 yaş arası 142 kişi var. 35-65 yaş arası 125 kişi var” dedi.