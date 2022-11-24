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Son Dakika: Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı

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Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Alkollü olduğu belirlenen sürücünün neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Olayda yaralanan olmadı.
Son Dakika: Alkollü sürücü kırmızı ışıkta duran araçlara çarptı

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bugün saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı.

Erman Yalnız (40) 141 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MC 709 plakalı salon araç ile çift şeritli yolun soldan birinci şeridi içerisinde, doğu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada ayni istikamete doğru trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığı için beklemekte olan Barkın Hasan Ercantan (18) yönetimindeki KL 616 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle öne doğru savrulan KL 616 plakalı araç önünde Zafer Erenel (44) yönetimindeki MK 407 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisi ile öne doğru savrulan MK 407 plakalı araç ise önünde duran Hasan Karamano (29) yönetimindeki ED 033 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı bildirildi.

Soruşturma devam ediyor…

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