 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.967
  • Altın 145,121
  • Dolar 3,6877
  • Euro 3,8969
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

Son dakika… Almanya’dan bir iptal daha!

»
Son dakika… Almanya’dan bir iptal daha!
Ankara-Berlin hattında yaşanan krizde son perde... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Almanya'da yapacağı konuşma bir kez daha iptal edildi.

Açıklama AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker tarafından Haber Türk canlı yayınında yapıldı.

Bakan Çavuşoğlu, bugün Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek.

İmamlara casusluk suçlamasının ardından Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması sonrası Ankara-Berlin ilişkilerinde gerilimli bir süreç başladı.

Yücel'in tutuklanmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Kemal Aydın'a konuya ilişkin Alman hükümetinin rahatsızlığı iletilmişti.

Bakan Bozdağ’ın Almanya programının iptal edilmesinin ardından ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

DİĞER ÜLKELER DE KRİZE DAHİL OLDU

Türkiye ile Berlin arasında yaşanan krize diğer Avrupa Birliği ülkeleri de dahil oldu. İlk olarak Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Facebook hesabından yaptığı açıklamada “Türk yetkililerin referandum için etkinlik düzenlenme planının olduğunu fakat bu konuda işbirliğine gitmeyeceklerini” açıklamıştı. Rutte mesajında “Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda'nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil” yazmıştı.Akabinde topa Avusturya Başbakanı Christian Kern girdi. Kern, Avrupa Birliği’ne (AB) çağrıda bulunarak, Türk siyasetçilerin referandum kampanyalarına AB ölçeğinde bir yasak getirilmesini talep etti. Kern, bu tür bir yasakla Almanya gibi ülkelerin tek tek Türkiye’nin baskısına maruz kalmasının önüne geçileceğini savundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Topluklularını giydiler, 100 metre koştular07 Mart 2017 Salı 12:28
  • Çatı darbe iddianamesinin tek kadın şüphelisi: Kübra Yavuz07 Mart 2017 Salı 12:01
  • TÜİK verileri: Türkiye kadın istihdamında hala sınıfı geçemedi07 Mart 2017 Salı 11:42
  • Eski cemaatçi Hüseyin Gülerce: FETÖ 40 yıldır üniformalı terörist yetiştiriyor07 Mart 2017 Salı 11:38
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Almanya kendini bilecek07 Mart 2017 Salı 11:29
  • Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin: Erkekler liyakata bakmıyor; birbirini kolluyor07 Mart 2017 Salı 11:03
  • AK Parti Kayseri Milletvekili Yıldız Almanya'da konuştu07 Mart 2017 Salı 10:59
  • Çavuşoğlu: Giderim, kimse beni durduramaz07 Mart 2017 Salı 10:43
  • İstanbul Adliyesinde 'rüşvet' soruşturmasında 13 yakalama kararı07 Mart 2017 Salı 10:33
  • Hulusi Akar, Antalya'da Rusya ve ABD genelkurmay başkanları ile görüştü07 Mart 2017 Salı 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti