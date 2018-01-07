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Son dakika! Arap basınından flaş iddia!

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Son dakika! Arap basınından flaş iddia!
"Ahmedinejad gözaltında"

Arap basını, İran eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmenijad'ın İran'daki karışıklığı neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etti. İddiaya göre, Ahmedinajad, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in emriyle Şiraz kentinde gözaltına alındı.
uds El Arabi gazatesinin Tahran’daki “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı habere göre İran otoriteleri Ahmedinejad’ı Dini lider Ali Hamaney’in de onayıyla ev hapsine almak istiyor.

2017 Aralık ayı sonlarında Bushehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad İran’ın “yanlış yönetimin” ceremesini çektiğini, mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını ve halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti.

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