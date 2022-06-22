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Son Dakika: Ardahan köyünde de tahliyeler başladı..

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Son Dakika: Ardahan köyünde de tahliyeler başladı..
Son Dakika: Ardahan köyünde de tahliyeler başladı..

Son Dakika: Ardahan köyünde de tahliyeler başladı..

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, BRT ekranlarında yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katılarak, rüzgarın şiddetini artırdığını söyledi.

Sadıkoğlu, Ardahan köyünün bir kısmının da tahliye edilmeye başlandığını söyleyerek, “Tahliye edilen vatandaşlarımızın barınabilmesi için herkesten destek alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, yeniden alevlenen yangının Topçu köyüne doğru ilerlediğini dile getirdi.

 

MERSİNLİK  DE TAHLİYE EDİLDİ

Mersinlik tahliye ediliyor.. Topcuköy ve Ardahan alarımda... (VİDEO HABER)

Mersinlik'te başlayan ve kontrol altına alınamayan yangın rüzgarın da etkisiyle Ardahan ve Topçuköy'ye doğru ilerliyor.

 Kanal Sim'in haberine göre yangının  Ardahan ve Topçuköy'ye çok yaklaştığı ve köy sakinlerinin olası bir tahliye için alarmda bekletildiği açıklandı. 

 

Ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Ardahan-Mersinlik yolu sivil geçişlere kapatıldı. Bölgede şu ana dek yanan alanın 5 bin dönüm civarında olduğu belirtildi.

 

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