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SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

SON DAKİKA... Asgari ücret toplantısı 18.00'e ertelendi!

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Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün yeniden toplandı. Toplantı 18.00'e ertelendi.
SON DAKİKA... Asgari ücret toplantısı 18.00'e ertelendi!

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısının saat 18.00’a ertelenmesinin ardından işçi temsilcisi Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, açıklama yaparak, tepki gösterdi.

Hür-İş Başkanı Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun toplantı öncesinde hem işveren hem de işçi temsilcilerle görüştüğünü söyledi.

Serdaroğlu, Bakan Gardiyanoğlu’nun toplantı esnasında işverenle iki defa çıkarak yeniden görüştüğünü belirterek, “Biz geçen hafta sırf asgari ücret belirlensin diye yüzde 23’e el uzattık. İlla işverenlerle el sıkışacaklar, hadi işveren sıksın elinizi” dedi.

Serdaroğlu, şunları kaydetti:

'Ciddi bir müzakere trafiği oluştu. Bakanımız hem işçi hem de işveren temsilcisi ile görüştü. İşverenle tekrar görüşmesine rağmen Sayın Bakan uzlaşıyı sağlayamadı. Biz geçen hafta yüzde 23'e el uzattık. Hükümet "yok" dedi. Hükümet kanadı "Bugün yine aynı noktadayız" diyor. Biz yüzde 23'e razı değiliz artık. Yüzde 24 dedik. Ona da yok dediler. İşverenle uzlaşamıyorlar. İşveren yüzde 18'den yüzde 20.83'e çıktı. Biz dilenci değiliz. Kimse kusura bakmasın. İster verin, ister vermeyin. Emekçilere çağrımdır, bunlara biat etmeyi bırakalım. Yüzde 1'i bile bize çok görüyorlar. Yüzde 23'e evet demeyeceğiz. Kimse bizle alay edemez. Bir puansa bir puan, yüzde 24'e tamam desinler. Bugün 6'da 24'e evet derlerse asgari ücret belirlenir, yok derlerse de bundan sonra nasıl isterse belirlesinler"

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