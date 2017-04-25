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FLAŞ HABERSon Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

Son Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar

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Son Dakika: Avrupa'dan 13 yıl sonra Türkiye ile ilgili önemli karar
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), tüm dünyanın dikkat kesildiği "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" başlıklı raporu oyladı. Oylama sonucu Türkiye ile ilgili flaş karar çıktı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Türkiye'yi siyasi denetim altına alma kararı verdi. Türkiye, 13 yıl sonra yeniden siyasi denetime alındı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'ndaki "Türkiye'de Demokratik Kurumların İşleyişi" konulu oturumun sonundaki oylamada, Türkiye'nin "2004'te çıktığı denetim sürecine yeniden alınmasıyla ilgili karar tasarısı" onaylandı. Türkiye'ye 35 maddeden oluşan önerilerde bulunulan AKPM'nin bu kararı ile, Türkiye denetim sürecinden çıkartılıp yeniden alınan ilk Avrupa ülkesi oldu.

113 OYLA TÜRKİYE, SİYASİ DENETİME ALINDI

AKPM; 45'e karşı 113 oyla Türkiye'yi siyasi denetime aldı.

KURUMLARIN İŞLEYİŞİ BOZULDU

AKPM'de onaylanan karar ile, Türkiye ile iş birliğinin sürmesi için bu önerilerin yerine getirilmesi gerektiği vurgulanıyor. AKPM Türkiye raportörleri Estonyalı Marianne Mikko ve Norveçli Ingebjorg Godskesen tarafından hazırlan raporda Türkiye, geçen yılki darbe girişiminden sonra ilan edilen ve üç kez uzatılan olağanüstü hâl (OHAL) bünyesinde alınan kararlar ve uygulamalar eleştiriliyor ve Türkiye'de demokratik kurumların işleyişinin bozulduğu belirtiliyor.

AKPM’de en kritik Türkiye oylamasında son dakika gelişmeleri
Avrupa'da insan hakları destekleme kuruluşu Avrupa Konseyi'nin yürütme kolu olan AKPM'de 47 ülkeden 324 temsilci bulunuyor. AKPM'nin kuruluş amacı "insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü desteklemek" olarak tanımlanıyor.

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