Son Dakika! Bakan Amcaoğlu açıkladı: Benzin fiyatlarında indirime gidiliyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısı itibariyle indirime gidileceğini açıkladı

Son 6 ayın en düşük seviyelerine gerileyen brent petrol fiyatı, akaryakıt fiyatlarında da indirimi beraberinde getirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nde bu gece yarısı yapılacağı açıklanan 2 TL’lik akaryakıt indiriminin ardından ülkemizde de akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi kısa sürede gerçeğe dönüştü.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarında bu gece yarısı itibariyle indirime gidileceğini açıkladı. GIYNIK Gazetesi’nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Amcaoğlu, “Akaryakıt fiyatlarında indirim yapılmasıyla ilgili önergeyi Başbakanlığa gönderdik. Bu gece yarısı itibariyle 95 oktan ve 98 oktan benzin fiyatlarında 1.52 TL’lik indirim yapılacak ve benzin fiyatı 20 TL’nin altına düşecek” dedi.

Akaryakıt fiyatlarında son olarak 2 Ağustos Salı günü indirime gidilmişti. Yapılacak olan 1.52 TL’lik indirimle 95 oktan benzinin fiyatı 21.16 TL’den 19.64 TL’ye, 98 oktan benzinin fiyatı ise 21.47 TL’den 19.95 TL’ye düşecek.