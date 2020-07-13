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SON DAKİKASuriye'ye insani yardımlar Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeniden başlayacak

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya için operasyon sinyali! Ayasofya gerçeğini açıkladı

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Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunuyor. "Sirte için operasyon hazırlıkları var. Ancak şuanda Hafter'in geri çekilmesi için adımlarımızı masada atıyoruz."
Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Libya için operasyon sinyali! Ayasofya gerçeğini açıkladı

Son dakika haber: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı programda gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Libya'da Sirte bölgesine yönelik operasyon hazırlıklarının olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, masada Hafter'i geri çekilmeye zorlamazsak bunu sahada yapacaklarını ifade etti. Çavuşoğlu ayrıca, 24 Temmuz'da ibadete açılacak olan Ayasofya için de önemli değerlendirmelerde bulundu.

 

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN

"Aklını başına toplasın"

 

Son dakika: Ermenistan haince bir saldırıda bulundu ve 4 tane kardeşimiz şehit oldu. Burada şunu görüyoruz Ermenistan özellikle yeni çatışma alanları oluşturmak istiyor. Siyasi çözüme bugüne kadar Ermenistan yanaşmadı. Bugüne kadar Ermenistan hiçbir çözüme yanaşmadı. Ermenistan'ın yaptığı kabul edilemez, aklını başına toplasın. Azerbaycan yalnız değildir. Biz tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nı arayacağım, değerlendirme yapacağız. 

AYASOFYA

"Yunanistan'ın söz söylemeye hakkı yok"

Son dakika: Türkiye'nin egemenlik hakkına müdahale edici yapılan yorumları şiddetle reddediyoruz. Buradaki tartışmalar yersiz. UNESCO'nun dünya miras listesi evet doğru ama geçmişte öyle değilmiydi. Burasının dokusun bozulmamasını isteyenlerin tercihlerine saygı duyuyoruz. Burası yıllar önce cami olarak hizmete açıldığında hiç bozuldu mu, bozulmadı. Ecdadımızın bize bıraktığı mirası korumak zorundayız. UNESCO'nun bazı açıklamalarını gördük, hayretle karşıladık.

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