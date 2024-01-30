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SON DAKİKA... Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi toplandı!

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Başbakan Ünal Üstel'in talimatları doğrultusunda, KKTC Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan başkanlığında toplandı.
SON DAKİKA... Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi toplandı!

Toplantıya, İçişleri Bakanlığı,  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü yetkililerinin yanında kaymakamlar da katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi ilçelerde olması muhtemel sel-su baskınlarına karşı oluşabilecek riskleri, alınacak önlemleri etüt etti, tüm ilçelerde ilçe emniyet kurullarının toplanmasını ve kriz sonuçlanana kadar görevde olmasına karar verdi.

Toplantıda ayrıca bölgelerinde meydana gelen afette vatandaşların mağduriyetlerinin giderilebilmesi için zarar-ziyanın ivedilikle tespit edilerek kaymakamlıklara bildirmesi de istendi.

Öte yandan özellikle riskli bölgeler olarak tespit edilen,  İskele, Mağusa ve Girne  ilçelerindeki emniyet kurullarının 24 saat görevde olması, sel oluşma riski olan bölgelerde, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, itfaiye, belediyeler, polis ve kaymakamlıkların kapasitesinin artırılmasına da karar verildi.

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