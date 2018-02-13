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Son Dakika: Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve 12 Muhtar istifa kararı aldı... Belediyenin kapısına kilit vuruldu

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Son Dakika: Belediye Başkanı, Meclis üyeleri ve 12 Muhtar istifa kararı aldı... Belediyenin kapısına kilit vuruldu
Yeni Erenköy Belediyesi’nde Toplu İstifa Kararı Çıktı, anahtarlar İçişleri Bakanlığına veriliyor

Uzun süre önce iflas eden ve emekçilerin 5 aydır maaşlarını alamadığı Yeni Erenköy Belediyesi’nde toplu istifa kararı çıktı.

Bu akşam yapılan toplantıda, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve Muhtarların tamamı istifa etme kararı aldı.

Belediye Başkan Vekili ile Belediye Meclis üyeleri istifa evraklarını imzaladı.

Bölge muhtarları ise imzalamaya hazır olduklarının beyanını verdi.

Toplantıda alternatif çözüm önerileri olarak görüşülen bazı emekçilerin işten durdurulması veya bazı emekçilerin yılın belli dönemlerinde ödeneksiz izne çıkarılması önerileri kabul edilmedi.

Belediyeye ait binalara kilit vurulurken, yarın anahtarların ve istifaların İçişleri Bakanlığı’na teslim edileceği öğrenildi.

 

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