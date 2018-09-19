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SON DAKİKA: Benzin İstasyonlarına Akın Var

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Son gelen okkalı zam öncesinde vatandaş benzin istasyonlarına akın ediyor.
SON DAKİKA: Benzin İstasyonlarına Akın Var

Bu gece yarısından itibaren etkili olacak akaryakıt zammı öncesinde vatandaşlar benzin istasyonlarına akın etti. Zamsız fiyattan faydalanmak isteyenler arabalarının tankını doldurmak için benzin istasyonlarının önünde kuyruklar oluşmasına neden oldu. 

Bu akşam akaryakıt fiyatlarında yeni düzenlemeye gidildi. Gece yarısı Kurşunsuz 98 Oktan benzin 6,01, Kurşunsuz 95 oktan benzin 5,81, Euro Dizel 5,76 ve gaz yağı da 5,59 TL şeklinde satışa sunulacak.

AKARYAKIT FİYATLARI'NDA 2018 YILINDA GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM

95 Oktan Benzin Temmuz ayında 4.32 TL olarak vatandaş ile buluşurken yarından itibaren bu rakam 5.81 TL olacak. 98 Oktan Benzin ise yaklaşık 2.5 ayda 4.50'den 6.01'e yükseldi. Rekor zam Gazyağı ile vatandaş ile buluştu. 4.01'den 5.59'a çıkan gazyağı bundan sonra vatandaşı daha çok yakacak Zam furyası devam ederken işte karşılaştırmalı olarak vatandaşın cebinden çıkan para...

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