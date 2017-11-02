Son Dakika: Berova istifa ediyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova bakanlık görevini bugün iade ediyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova bakanlık görevini bugün iade ediyor.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile saat 12.00’da bir araya geleceğini açıkladı.

BRT’de Gündeme Bakış programına katılan Denktaş “ Berova ile herhangi bir kırgınlık içinde değiliz. Berova dönemi kapandı” dedi.

Dr. Özdemir Berova'nın istifası sonrasında DP Cumhuriyet Meclisi'nde 4 miletvekiline düşecek.