Son Dakika: Berova “Reform yapılmadan yerel seçime gidilemez, tavrımız nettir"

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Özdemir Berova:“Reform yapılmadan yerel seçime gidilmesini, ülkeye dört yıl daha kaybettirilmesini kabul edemeyiz… Tavrımız nettir” açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ile Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesini tamamladı.



Komitenin dün saat 15.30’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki toplantısı, geç saatlerde tamamlandı.



Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nın ve “Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarıları ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.



Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:



“Haziran 2022’de öngörülen belediye seçimlerinin gerek belediyelerde yeniden yapılandırılmaya gidilerek daha modern belediyeler oluşturulması gerekse belediye sayılarının fazla olması nedeniyle belediyeler birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır.



Tasarıda belediyelerin fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirilerek hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasına, daha etkin ve verimli hizmet verebilmelerine olanak sağlanmasına, yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin güçlendirilerek büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlamak üzere mevcut Belediyelerin tüzel kişiliklerinin, isimlerinin ve sınırları düzenlenmiştir.



Ayrıca bu yasa; belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.”



Mülki Yönetim ve Bölümleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise şöyle:



“Belediyelerin yeniden yapılandırılmasına gidilerek daha modern belediyeler oluşturulması gerekse belediye sayılarının fazla olması nedeniyle Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı ile sayılarının azaltılması hedeflenmektedir. Buna paralel olarak da işbu yasada yer alan ve Mülki yönetim Bölümleri yan başlığını taşıyan 3’üncü maddesinde bucak kent ve köylerin dağılımını düzenleyen ekli Birinci Cetvel kaldırılmak ve yerine yeni Ekli Birinci Cetvel konmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Bu çalışma altı ilçe on üç bucak baz alınarak yapılmıştır.”

DAVETLİLER



Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Personel Dairesi’nden yetkililer ile Lefkoşa Türk Belediye Başkanı, Lefke Belediye Başkanı, Değirmenlik Belediye Başkanı, Gönyeli Belediye Başkanı, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, Akdoğan Belediye Başkanı, Dikmen Belediye Başkanı, Geçitkale Belediye Başkanı, Esentepe Belediye Başkanı, Mehmetçik Belediye Başkanı, Beyarmudu Belediye Başkanı, Serdarlı Belediye Başkanı, BES, Dev-İş, Bel-Sen’den katılarak bahse konu Yasa Tasarıları hakkında görüş ve önerilerde bulundu.

Komite toplantısında, İçişleri Bakanı Ünal Üstel, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe de yer aldı.



UBP Milletvekili Özdemir Berova başkanlığındaki İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri UBP Milletvekilleri Ziya Öztürkler ve Emrah Yeşilırmak katıldı.

Komite toplantısına ayrıca, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Erkut Şahali, Doğuş Derya, Sıla Usar İncirli, Asım Akansoy, Teberrüken Uluçay, Biray Hamzaoğulları, Armağan Candan, Ceyhun Birinci, Ürün Solyalı, Fide Kürşat, Ongun Talat, Salahi Şahiner, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük, Alişan Şan, Fırtına Karanfil, Hüseyin Çavuş, HP Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers, DP Milletvekilleri Hasan Tosunoğlu ve Serhat Akpınar ve YDP Milletvekili Talip Atalay da katıldı.