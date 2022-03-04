Son Dakika! Beşiktaş Boupendza Kararını Verdi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon belirlenen hedeflerin uzağında kalan Beşiktaş , gelecek sezon için çalışmalarına devam etti. Yeni sezon ile birlikte daha başarılı bir grafik çizmek isteyen Siyah-Beyazlılar transfer hamlelerini de planlamaya başladı.

Yöneticiler araştırdı

Geçen sezon Hatayspor ile başarılı bir performans gösteren Aaron Boupendza, 2021 yazında Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye 4,25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Menajerler tarafından Kara Kartal'a önerilen Boupendza için Beşiktaş yöneticileri, bir araştırma yaptı.

Sorun disiplin

Oyuncunun kalitesinden kuşkusu olmayan yöneticiler tecrübeli futbolcunun zaman zaman saha dışında disiplin sorunları yaşadığını öğrendi. Bu konuda kararsız kalan Siyah-Beyazlılar'da transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu öğrenildi.

Ligde gol kralı oldu

Hatayspor'da oynadığı dönemde oynadığı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Bouopendza, 2020/21 sezonunda 36 maçta kaydettiği 22 gol ile Süper Lig Gol Kralı olmayı başardı. Bu başarısı ile birçok kulübün radarına giren Gabonlu forvet, Katar takımlarından Al-Arabi'nin yolunu tuttu.

Katar'da yarışın dışında

Katar'da Al-Arabi forması ile bu sezon 17 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki forvet, 8 kez gol sevinci yaşarken, 3 defa da arkadaşlarına son pası verdi. Boupendza, 17 maçta 6 sarı kart gördü. Boupendza, ligde attığı 7 gol ile Katar'da gol krallığı yarışının uzağında kaldı. 22 gol ile Michael Olunga yarışta başı çekerken, Boupendza ise 14. sırada yer aldı.