  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.919
  • Dolar 14.2006
  • Euro 15.5295
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Son Dakika! Beşiktaş Boupendza Kararını Verdi

» »
Son Dakika! Beşiktaş Boupendza Kararını Verdi
Son Dakika! Beşiktaş Boupendza Kararını Verdi

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon belirlenen hedeflerin uzağında kalan Beşiktaş , gelecek sezon için çalışmalarına devam etti. Yeni sezon ile birlikte daha başarılı bir grafik çizmek isteyen Siyah-Beyazlılar transfer hamlelerini de planlamaya başladı.

Yöneticiler araştırdı

Geçen sezon Hatayspor ile başarılı bir performans gösteren Aaron Boupendza, 2021 yazında Katar ekiplerinden Al-Arabi'ye 4,25 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Menajerler tarafından Kara Kartal'a önerilen Boupendza için Beşiktaş yöneticileri, bir araştırma yaptı.

Sorun disiplin

Oyuncunun kalitesinden kuşkusu olmayan yöneticiler tecrübeli futbolcunun zaman zaman saha dışında disiplin sorunları yaşadığını öğrendi. Bu konuda kararsız kalan Siyah-Beyazlılar'da transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu öğrenildi.

Ligde gol kralı oldu

Hatayspor'da oynadığı dönemde oynadığı futbol ile tüm dikkatleri üzerine çeken Aaron Bouopendza, 2020/21 sezonunda 36 maçta kaydettiği 22 gol ile Süper Lig Gol Kralı olmayı başardı. Bu başarısı ile birçok kulübün radarına giren Gabonlu forvet, Katar takımlarından Al-Arabi'nin yolunu tuttu.

Katar'da yarışın dışında

Katar'da Al-Arabi forması ile bu sezon 17 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki forvet, 8 kez gol sevinci yaşarken, 3 defa da arkadaşlarına son pası verdi. Boupendza, 17 maçta 6 sarı kart gördü. Boupendza, ligde attığı 7 gol ile Katar'da gol krallığı yarışının uzağında kaldı. 22 gol ile Michael Olunga yarışta başı çekerken, Boupendza ise 14. sırada yer aldı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş'tan Josef De Souza'nın Sağlık Durumuyla İlgili Açıklama01 Mart 2022 Salı 23:00
  • Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Fatih Terim ve Campos sözleri01 Mart 2022 Salı 22:30
  • Ronaldo Canlı Yayında Duş Aldı! Milyonlarca Takipçisi O Anları Gözünü Kırpmadan İzledi01 Mart 2022 Salı 19:20
  • Galatasaray Kulübü ve Emre Belözoğlu, PFDK’ya Sevk Edildi01 Mart 2022 Salı 18:35
  • Ukraynalı futbolcu, gelen destek sonrası gözyaşlarına engel olamadı28 Şubat 2022 Pazartesi 19:30
  • KTSYD’den Sağduyu Çağrısı28 Şubat 2022 Pazartesi 18:45
  • Kulüpler Birliği'nden Düzkaya-Çetinkaya karşılaşmasındaki DARP olayına tepki!28 Şubat 2022 Pazartesi 16:08
  • Alman Schalke 04, ana sponsoru Rus Gazprom’la işbirliğini sonlandırıyor28 Şubat 2022 Pazartesi 15:15
  • Chelsea'den Ukrayna'ya destek mesajı27 Şubat 2022 Pazar 20:20
  • Sertoğlu'ndan sert Çetinkaya çıkışı! "Olaylara karışan ilgili kulüp ve kişilere en ağır ceza verilecek"27 Şubat 2022 Pazar 18:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti