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Son dakika: Beşiktaş, Loris Karius transferini bitiriyor!

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Son dakika haberine göre Beşiktaş, Loris Karius transferini bitiriyor. Liverpool yerel basınında çıkan habere göre Beşiktaş ile Liverpool, Alman kalecinin transferi konusunda anlaşma sağladı. H
Son dakika: Beşiktaş, Loris Karius transferini bitiriyor!

Son dakika haberine göre Beşiktaş, Loris Karius transferini bitiriyor. Liverpool yerel basınında çıkan habere göre Beşiktaş ile Liverpool, Alman kalecinin transferi konusunda anlaşma sağladı. Haberde Karius'un 24 saat içerisinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği ve transferin biteceği kaydedildi.

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi! Fabri'yi Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 6 milyon Euro karşılığında satan Kara Kartal, kaleci transferinde mutlu sona ulaştı.

Liverpool yerel basınından LiverpoolEcho, Premier Lig'in ikinci haftasındaki Crystal Palace mücadelesinden önce iki kulübün Loris Karius transferi konusunda 9,5 milyon sterlin karşılığında anlaştığını duyurdu.

Kurban Bayramı nedeniyle transferin geciktiği belirtilirken Karius'un 24 saat içerisinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

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