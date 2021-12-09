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Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti

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Son dakika: Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki arka arkaya kötü sonuçlar Beşiktaş'ı sarstı. Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti, kararını yönetime iletti. Beşiktaş yönetimi, Yalçın'ın istifasını kabul etti.
Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti

Son dakika: Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki arka arkaya kötü sonuçlar Beşiktaş'ı sarstı. Teknik Direktörü Sergen Yalçın görevinden istifa etti, kararını yönetime iletti. Beşiktaş yönetimi, Yalçın'ın istifasını kabul etti.

Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maç sonrası bırakma kararı alan ancak daha sonra göreve devam eden Sergen Yalçın, B. Dortmund maçının ardından kararını verdi.

İSTİFASINI ÇEBİ'YE SUNDU

Saat 12'de Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 49 yaşındaki teknik adam, görevini resmen bıraktı. Yalçın, istifasını Başkan Çebi'ye sundu. Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın istifasını kabul etti.

 

BU HAFTA TAKIMIN BAŞINDA KARAVELİ OLACAK

Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.

6 MAÇTA 0 ÇEKTİ

Pjanic, Batshuayi gibi transferlerle Şampiyonlar Ligi'ne gruptan çıkma hedefiyle katılan Siyah-Beyazlılar, kabus senaryosunu yaşadı. Kara Kartal, Devler Ligi'nde oynadığı 6 maçı da kaybetti.

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