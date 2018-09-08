Son Dakika: BES'in yeni dönem başkanı kim oldu?

İki adayın yarıştığı BES Genel Kurulunda BES Başkanlığı'na Mustafa Yalınkaya yeninde seçildi.
823 üyenin oy kullandığı Genel Kurulu'da Mustafa Yalınkaya 539 oy olarak BES Başkanlığı'nı yeniden kazandı.
Belediye Emekçileri Sendikası’nın bugün gerçekleşen XXXIV. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Mustafa Yalınkaya üyenin büyük desteği ile yeniden başkan seçildi.
Yalınkaya seçime katılan 823 üyenin 539 oyunu alırken, diğer başkan adayı olan Deniz Kayabaşı ise 275 oyda kaldı. 9 oy ise geçersiz sayıldı.
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