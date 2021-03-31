Son dakika… Bilim Kurulu sonrası Bakan Fahrettin Koca’dan kritik açıklamalar: Vakaların yüzde 75’i İngiltere mutasyonu taşıyor

Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu’nun bugünkü toplantısında virüsün yeni varyantları, aşı konusundaki son gelişmeler ve Aşıyla Bağışıklama hedefiyle birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyini ele aldık. Aşıyla bağışıklama hedefini, virüsünse gücünü koruduğu gerçeğini hatırlatma gereği duyuyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulundu. Mutant virüsle ilgili çarpıcı detaylar veren Koca, “İngiltere varyantı 81 ilde 180 bin 448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75’ini oluşturduğunu ve klasik tip Koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir” dedi.

Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

*Bilim Kurulu'nun bugünkü haftalık toplantısında, virüsün yeni varyantları, aşı ile ilgili son gelişmeler ve Toplum Bağışıklığı konusu ile birlikte, bazı illerimizde artan risk düzeyi ele alınmıştır.

*Her şeyden önce kesinlik arz eden şudur: Toplum, her ne kadar bunu yeterince gündeme almamış olsa da, virüs gücünü korumaya devam ediyor. Artan vaka sayısı bunun kanıtıdır.

*Bugünlerde öne çıkan bir sorun var: Salgına karşı başarı için ihtiyaç duyduğumuz sabrı, aşı sayesinde Toplum Bağışıklığı sağlanana kadar gösterip gösteremeyeceğimiz. Bilimin attığı adımlarla aşı tedarikindeki önemli gelişmelerin hepimize tedbirli bir bekleyiş sorumluluğu yüklediğini düşünmeliyiz.

*Kısıtlamaların azaltıldığı 1 ayı geride bıraktık. Maalesef bu 1 ayda, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere, nüfusumuzun yüzde 80'inin yaşadığı 58 il, kısa sürede, riskin çok yüksek olduğu iller arasına girdi. Buna rağmen başarıya inancımızı korumalıyız. Bize ve bilim insanlarımıza şimdi eskisinden daha fazla görev düştüğü bilinmeli ve bu bilgiyle de her birey direncini artırmalıdır. Kısa bir süre içinde aşı ile yaygın bağışıklık hedefinde başarılı olacağız. Bu hedef topluma bir güç kaynağıdır.

*Bilim insanlarımızın kamuoyuna aktarmak zorunda olduğum bir mesajı var: Mutasyona uğrayan virüslerin yayılım hızını artırdığı büyük bir ciddiyetle ele alınmaktadır. Covid testi pozitif kişilerde bizim yaptığımız araştırmalarda da bu varyantlara çok sık rastlanmaktadır.

*Ülkemizde tespit edilen varyantlar dikkat çekicidir. İngiltere varyantı, 81 ilde 180.448 örnekte tespit edilmiştir. Güney Afrika varyantı, 11 ilde 169 örnekte tespit edilmiştir. Brezilya varyantı, 2 ilde 4 örnekte tespit edilmiştir. California-New York varyantı 1 ilde 2 örnekte tespit edilmiştir. Toplamda ortaya çıkan tablo, İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların %75'ini oluşturduğunu, klasik tip Koronavirüsün yerini aldığını ortaya koymaktadır.

*Aşı tedariki sürecini toplum yakından izliyor. Aşılamayı hızlandırmak için Sinovac, Biontech gibi aşıların yanı sıra artık yeni tedarik kaynaklarımız var. Farklı üreticilerle görüşmelerimiz sonucunda, yakında daha büyük alım potansiyeline sahip olacağız.

2 milyon 800 bin doz Biontech aşısı elimizde. 10 gün içinde bu sayı 4,5 milyon doza ulaşacak. Bu aşı her ilde belli hastanelerde uygulanacak. Mevcut aşılardan hangisini tercih edeceği kişiye bağlıdır. Aşı sırası gelenler, söz konusu hastanelerden randevu alırken aşı tercihini belirterek randevu almalıdır. Şu anda 2 Nisan Cuma günü için randevu verilmeye başlanmıştır.

*Hedefimiz en geç Haziran sonuna kadar nüfusun büyük çoğunluğunu aşılamaktır. Bu hedefe ulaşmak için gereken gayreti ve kararlılığı kesinlikle göstereceğiz.

*Türkiye, yakın bir zamanda aşı ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayacak. Faz 2 aşaması tamamlanmak üzere olan, uygulamaya en yakın inaktif aşımızın yanı sıra, başka inaktif aşıların da gönüllüler üzerinde çalışmaları sürmektedir. İnovatif aşı adaylarından, VLP dediğimiz virüs benzeri parçacık aşısının Faz 1 çalışmaları da başlamıştır.

*Bakanlığımıza bağlı bir kurum olan TÜSEB'in desteklediği intranazal yani burun spreyi şeklinde uygulanacak aşının Faz 1 çalışmalarına başlamak üzereyiz. Özel girişim tarafından başlatılan, Ankara Üniversitesi başta olmak üzere, dört üniversitenin katkılarıyla yürütülen çalışmanın ilk deneyleri olumlu sonuçlar verdi. İntranazal aşının gönüllüler üzerindeki sonuçları beklediğimiz gibi olursa, bu aşı, dünyada örneği bulunmayan bir COVID aşısı olacaktır. Hedefimiz, aşıyla Toplum Bağışıklığıdır.

Yükün bu aşamadaki büyük kısmı, bizim, bilim insanlarımızın, sağlık çalışanlarımızın üzerindedir. Bu sorumluluk duygusu, milletimizin salgınla mücadelede dayanıklılığını, tedbirlere uyma isteğini ve yaşama sevincini artırmalıdır.