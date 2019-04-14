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Son Dakika: Binali Yıldırım, basın toplantısı düzenleyecek

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Son Dakika: Binali Yıldırım, basın toplantısı düzenleyecek
Son Dakika: Binali Yıldırım, basın toplantısı düzenleyecek

 

Yıldırım’ın İstanbul seçim sonuçları ve AKP’nin bundan sonra izleyeceği stratejiyle ilgili açıklama yapması bekleniyor

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım yarın seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapacak.

Karar'da yer alan habere göre, Yıldırım‘ın Sütlüce’deki AKP İstanbul İl Başkanlığı’nda basın mensuplarıyla bir araya geleceği öğrenildi. Sürpriz toplantıda Yıldırım’ın Maltepe’de yeniden sayımın tamamlanmasının ardından İstanbul seçim sonuçları ve AKP’nin bundan sonra izleyeceği stratejiyle ilgili sorulara cevap vermesi bekleniyor.

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