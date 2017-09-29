Son Dakika: BKP'de işler karıştı! TKPYG'ye ret! İzcan'a protesto!

BKP'de işler karıştı! TKPYG'ye ret! İzcan'a protesto!

BKP PARTİ MECLİSİ BASIN AÇIKLAMASI



Genel Başkanın Karar Defterini alıp toplantıdan kaçması kabul edilemezdir.

Uzun bir süredir toplatılmayan BKP Parti Meclisi dün akşam (28.09.17) saat 20:00’da BKP Genel Mekrezi’nde gündemdeki son siyasi gelişmeler, iş ve güç birliği çalışmaları ve örgütlenme gündemi ile eksiksiz bir şekilde toplanmıştır.

Yürütülen iş ve güç birliği çalışmaları konusunda Genel Başkanın bilgilendirme yapmasının ardından konu etraflıca tartışılmıştır. Genel Başkan, “siyasi bir üst yapıda, çatı partisinde en geniş sol birlikteliğin” sağlanması yönündeki daha önceki Parti Meclisi kararına aykırı bir şekilde, solda birlikteliğin yalnızca TKP-YG ile mümkün olduğunu ve önümüzdeki seçimlerde BKP’nin TKP-YG listelerinden seçime girmesi yönünde öneride bulunmuş, siyasi üst çatıda en geniş sol birliktelik çalışmalarını reddetmiştir.

Yapılan değerlendirmelerde PM üyelerinin çoğunluğu Genel Başkanın önerisinin sakıncalarına değinmiş ve kabul edilemez bulmuşlardır. Solda iş birliğinin tek bir partinin çatısı altına girmek olmadığı, esas olanın en geniş sol ve demokratik birlikteliğin ortak bir çatı partisi oluşturarak sağlanması gerektiğinin altı çizilmiş ve PM’nin bu yönde karar üretmesi ve çalışmaların bu yönde yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

Bunun üzerine Genel Başkan PM’nin oylama yapmasını ve karar almasını engellemeye ve toplantıyı kapatmaya çalışmıştır. Genel Başkanın bu anti demokratik çabasına rağmen oylama yapılmış ve 20 kişilik PM’nin 12’si (aşağıda isimleri yazılı olan bizler) yani salt çoğunluğu, “kollektif, demokratik ve katılımcı bir örgütlenme anlayışını esas alarak, meydanlarda, sokakta ve seçim süreçlerinde birlikte hareket etmek için ortak bir siyasal üst yapıyı, Demokratik Sol Koalisyonu oluşturma” yönünde bir takım siyasi parti ve örgütler ile yürütülen çalışmaların devam ettirilmesi ve sonuçlandırılması kararı almıştır.

Genel Başkanı protesto ediyoruz.

Ancak bu defada Parti Meclisi kararını beğenmediğini ve kabul etmediğini belirten Genel Başkan, Parti Meclisi’nin aldığı bu kararı, karar defterine yazmayı reddetmiş, toplantıyı tamamlamadan ve diğer gündem maddeleri görüşülmeden toplantıyı kapattığını, bu parti meclisini temizleyeceği tehdidinde bulunarak olağan üstü kurultay çağıracağını ilan etmiş ve karar defterini alarak toplantıdan kaçmıştır.

Bunun yanında, toplantı sonrasında öğrendik ki Genel Başkan, dün akşamki PM toplantısından bir hafta önce, Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi’nden habersiz Olağanüstü Kurultay tarihini hali hazırda 22 Ekim olarak saptamış, kurultayın yapılacağı salonu tutmuş ve çalışmaları kimsenin haberi olmadan başlatılmıştı bile.

Aşağıda isimleri olan BKP Parti Meclisi’nin salt çoğunluğunu oluşturan üyeler olarak, Genel Başkanı, hiçbir demokratik kültür ve siyasi ahlak ile bağdaşmayan, parti tüzüğü ve değerlerini hiçe sayan tutum ve davranışlarından dolayı, tek adam ve ben bilirim ben yaparım anlayışını dayatmasından dolayı, PM’nin aldığı kararı yok sayıp, karar defterine yazılmaması için karar defterini alıp toplantıyı terk etmesinden dolayı, halen görev süresi dolmamış mevcut PM’yi ortadan kaldırmak için gizlice kurultay çalışması başlattığı için ve BKP’yi şahsi şirketi gibi yönetmeye dönük tutum ve davranışlarından dolayı şiddetle protesto ederiz.

Bu güne kadar partimize ve mücadeleye zarar gelmemesi için birçok anti-demokratik tutum karşısında soğukkanlılığımızı koruduk. Ancak gelinen aşamada yukarıdaki açıklamayı yapmak ve kamuoyunun bilgisine getirmek bir zorunluluk halini almıştır. Bizler bundan sonra izleyeceğimiz yolu belirlemek üzere önümüzdeki günlerde gerekli toplantıları yapıp, gereken açıklamaları kamuoyu ile paylaşacağız.

Saygılarımızla,

1-Derviş Okan Ünlüyol-BKP PM Üyesi ve Güzelyurt İlçe Sekreteri

2-Abdullah Korkmazhan-BKP PM Üyesi ve eski Genel Sekreteri

3-Kemal Gülercan-BKP PM Üyesi ve Lefkoşa İlçe Başkanı

4-Yazgülü Gürbudak-BKP PM Üyesi ve Gençlik Meclisi Eş Başkanı

5-Abdulhakim Kızartıcı-BKP PM Üyesi

6-Bora Asena-BKP PM Üyesi

7-Ali Polili-BKP PM Üyesi

8-Bülent Ufuk Bulli-BKP PM Üyesi

9-Sadi Kazafanalı-BKP PM Üyesi

10-Ayten Giritli-BKP PM Üyesi

11-Arif Okçu-BKP PM Üyesi

12-Çağda Haşimoğulları-BKP PM Üyesi