Son Dakika: Bülent Ersoy'un ekibine sahte PCR hazırlayan 4 kişi tutuklandı!

Konser vermek için dün akşam KKTC'ye gelen Türkiye'nin ünlü sanatçılarından Bülent Ersoy‘un orkestra ekibine sahte PCR hazırladığı ileri sürülen 1’i polis 3 kişinin tutuklandığı öğrenildi.
4 TUTUKLU
Edinilen bilgiye göre Bülent Ersoy'un ekibine sahte PCR testi hazırladığı ileri sürülen 1’i polis 3 kişi mahkemeye çıkarılmak üzere tutuklandı.
4 kişinin bugün Lefkoşa'da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Bülent Ersoy'un orkestrasının PCR testleri sahte çıktı! https://t.co/7PNqNRh57S #SonDakika #Kıbrıs #KKTC pic.twitter.com/j4CdyqXY7A— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) August 29, 2021
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